Молдова повідомила про готовність використовувати російську вакцину

Незважаючи на те, що багато американських фахівці висловили недовіру до створеної Росією вакцині від коронавируса, Молдова заявила про те, що готова купувати російський препарат.
Президент Молдови Ігор Додон в п'ятницю повідомив, що влада країни офіційно звернулися до керівництва РФ з питанням про постачання вакцини від коронавируса в республіку відразу після того, як РФ вирішить почати її експортувати.
МОЗ Росії у вівторок зареєстрував першу в світі вакцину для профілактики нової коронавирусной інфекції COVID-19. Президент РФ Володимир Путін заявив, що вакцина пройшла всі необхідні перевірки і формує стійкий імунітет.
Президент сподівається, що умови «будуть нормальними», це дозволить провести масову вакцинацію громадян Молдови. При цьому вакцинація в країні буде добровільною.
Треба відзначити, що американські лікарі висловили недовіру російській вакцині, котра, на їхню думку, була розроблена і протестована в дуже короткі терміни. Це може мати негативні наслідки, вважають фахівці з США.
У Молдові до 31 серпня діє режим надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я, заборонені масові культурні заходи, скасовані заняття в навчальних закладах. Жителі країни зобов'язані носити маски в громадському транспорті і закритих громадських місцях.
Нагадаємо! Казахстан заявив про готовність придбати вакцину, яка буде випущена першої, незалежно від країни-виробника.
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