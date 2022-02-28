Думка епідеміолога про зростання хворих на COVID-19 в Україні

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін поділився своїми невтішними прогнозами щодо зростання захворюваності.
«ВООЗ прогнозує, що очікується виявлення COVID-19 на рівні 9 тисяч щодня. Але я думаю, це не межа... Якщо у нас будуть дозволяти можливості лабораторної діагностики, то думаю, що у нас буде показувати і більше даних... Я думаю, що в листопаді місяці ми будемо спостерігати захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня», - зазначив лікар.
Александрін додав, що вже почався сезон гострих респіраторних захворювань і сьогодні висока ймовірність заразитися не тільки COVID-19. А це все дає додаткове навантаження на медичну систему.
За його словами, щоб мінімізувати ризики, необхідно дотримуватися основних рекомендацій: «дотримання фізичної дистанції 2 метри, постійне і правильне провітрювання приміщень, гігієна рук. І все-таки менше перебувати в приміщеннях з великим скупченням людей».
Також епідеміолог не виключає повернення жорсткого карантину в Україні.
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