Думка епідеміолога про зростання хворих на COVID-19 в Україні

12:53 07 жовтень Київ, Україна

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін поділився своїми невтішними прогнозами щодо зростання захворюваності.

«ВООЗ прогнозує, що очікується виявлення COVID-19 на рівні 9 тисяч щодня. Але я думаю, це не межа... Якщо у нас будуть дозволяти можливості лабораторної діагностики, то думаю, що у нас буде показувати і більше даних... Я думаю, що в листопаді місяці ми будемо спостерігати захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня», - зазначив лікар.

Александрін додав, що вже почався сезон гострих респіраторних захворювань і сьогодні висока ймовірність заразитися не тільки COVID-19. А це все дає додаткове навантаження на медичну систему.

За його словами, щоб мінімізувати ризики, необхідно дотримуватися основних рекомендацій: «дотримання фізичної дистанції 2 метри, постійне і правильне провітрювання приміщень, гігієна рук. І все-таки менше перебувати в приміщеннях з великим скупченням людей».

Також епідеміолог не виключає повернення жорсткого карантину в Україні.