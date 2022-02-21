Світу загрожує новий та більш небезпечний COVID-штам, - заявили у ВООЗ

07:55 20 лютий Київ, Україна

На думку голови Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебреєсуса, зараз у світі є всі передумови для виникнення нової небезпечної мутації коронавірусу.

Насамперед такий ризик виникає через помилкове уявлення безпеки про це.

«Умови, що склалися сьогодні, є ідеальними для появи більш заразного і небезпечного варіанту [COVID-19]», – заявив генеральний директор ВООЗ на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, високий рівень охоплення вакцинацією в деяких країнах у поєднанні з менш тяжким перебігом Омікрону викликали небезпечне припущення, що пандемія коронавірусу закінчилася. Тим часом у всьому світі від недуги досі вмирають люди.

Він додав, що зараз у людства є "інструменти та ноу-хау", які можуть дозволити покінчити з пандемією коронавірусу цього року.

До слова, головний санлікар країни Ігор Кузін нещодавно розповів, що кількість нових мутацій залежить від вакцинації населення. Тому чим вище рівень вакцинації – то менше кількість мутацій.

У світі є мета досягти 70% рівня вакцинації населення до кінця літа. Кузін вважає, що лише в такому разі очікується перетворення пандемії на ендемічну фазу.

За даними університету Хопкінса, з початку пандемії у світі зафіксували понад 421 мільйон хворих на коронавірус і більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.