Світова статистика. За останню добу від COVID-19 померло понад 5 тис. осіб

08:57 23 вересень Київ, Україна

За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок 23 вересня у світі від коронавірусу померло 5033 людини.



Загальна кількість жертв епідемії досягла 968 726.



Захворіли на



Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в США - 6 896 218 (з них 200 786 померли 2 646 959 - одужали). Загальна кількість жертв епідемії досягла 968 726.Захворіли на COVID-19 з початку пандемії 31 483 011 осіб. Одужали - 21 624 434.Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в США - 6 896 218 (з них 200 786 померли 2 646 959 - одужали).

На другому місці за поширенням коронавірусної інфекції у світі залишається Індія (5,56 млн осіб захворіли, в тому числі майже 89 тис. з них померли, одужали майже 4,5 млн).



На третьому місці - Бразилія: 4,59 млн випадків захворювання, з яких понад 138 тис. - летальні, одужали понад 4 млн пацієнтів.



Більше мільйона випадків COVID-19 зафіксовано також в Росії, померло там від коронавірусу 19,5 тис. осіб, видужали - майже 915 тис. Країна на четвертому місці за поширенням коронавірусу.



