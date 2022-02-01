Світова статистика. За останню добу хворих на COVID-19 стало більше на 240 тисяч

10:35 15 вересень Київ, Україна

За минулу добу у світі виявили 240 тисяч випадків захворювання коронавірусом і зареєстрували 4326 смертей від ускладнень COVID-19.
 
Очолюють "антирейтинг" за кількістю нових випадків Індія (82 тисячі), США (37,7 тисячі), Бразилія (19 тисяч), Аргентина (майже 10 тисяч) і Франція (понад 6 тисяч).

За час пандемії коронавірусу зафіксували 29,4 млн випадків захворювання. З них летальними виявилися 932 тисячі. Вилікувалися від COVID-19 21,2 млн хворих.

Активними залишаються 7,2 млн випадків.