Світова статистика. ВООЗ зареєструвала 30 929 163 випадки зараження коронавірусом

09:25 21 вересень Київ, Україна

Інститут Хопкінса повідомив, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі станом на ранок понеділка, 21 вересня, досягла 30 929 163.



Всього за час епідемії одужали 21 159 457 осіб, померли 959 528. Лідером за кількістю хворих залишаються США: 6 799 266 випадків.



Далі йдуть Індія - 5 400 619 випадків, Бразилія - 4 544 629, Російська Федерація - 1 098 958, Колумбія - 765 076. Україна з показником 180 119 випадків займає 25 місце серед 191 країни.





