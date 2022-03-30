Світова статистика: з початку пандемії від коронавірусу померли 4 млн осіб, видужали майже 168 млн осіб

07:48 02 липня Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , на ранок 2 липня в світі від коронавірусу померли 3 971 594 особи.

З початку пандемії в світі зареєстровано 183 427 884 випадки інфікування коронавірусом.



З недугою впоралися 167 933 954 особи.



Найбільше смертей від коронавірусу в США (620 645), Бразилії (520 189) і Індії (400 271).



У цих країнах зафіксовано найбільше інфікованих:



США (34 561 403 хворих),

Індія (30 453 937),

Бразилія (18 622 304),

Франція (5 777 965),

Росія (5 538 142),

Туреччина (5 430 940),

Великобританія (4 828 463),

Аргентина (4 491 551).



Україна з 2 235 801 хворим знаходиться на 16 місці. У країні від COVID-19 зафіксовано летальних результатів - 53 391.