Світова статистика: на сьогодні вже понад 38 млн інфікованих

З даних статистичного сайту Worldometersс стало відомо про більш ніж 38 млн інфікованих коронавірусом COVID-19.
Так, станом на ранок вівторка, 13 жовтня, в світі лабораторно підтверджено 38 042 910 випадків зараження COVID-19. Тільки за останню добу захворіли понад 275 тисяч людей.
При цьому майже 28,6 млн пацієнтів вже вилікувалися і близько 1,1 млн померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг 139,2.
Лідером за кількістю інфікованих залишаються США (8 037 789 випадків). На другому місці знаходиться Індія (7 173 565). Третьою йде Бразилія (5 103 408).
Так, станом на ранок вівторка, 13 жовтня, в світі лабораторно підтверджено 38 042 910 випадків зараження COVID-19. Тільки за останню добу захворіли понад 275 тисяч людей.
При цьому майже 28,6 млн пацієнтів вже вилікувалися і близько 1,1 млн померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг 139,2.
Лідером за кількістю інфікованих залишаються США (8 037 789 випадків). На другому місці знаходиться Індія (7 173 565). Третьою йде Бразилія (5 103 408).
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