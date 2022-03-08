Світова статистика: на сьогодні вже понад 38 млн інфікованих

09:00 13 жовтень Київ, Україна

З даних статистичного сайту Worldometersс стало відомо про більш ніж 38 млн інфікованих коронавірусом COVID-19.



Так, станом на ранок вівторка, 13 жовтня, в світі лабораторно підтверджено 38 042 910 випадків зараження COVID-19. Тільки за останню добу захворіли понад 275 тисяч людей.



При цьому майже 28,6 млн пацієнтів вже вилікувалися і близько 1,1 млн померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг 139,2.



Лідером за кількістю інфікованих залишаються США (8 037 789 випадків). На другому місці знаходиться Індія (7 173 565). Третьою йде Бразилія (5 103 408).





