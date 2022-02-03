Світова статистика. Коронавірус переступив позначку в 30 мільйонів

За даними сайту Worldometers, у всьому світі коронавірус нового типу COVID-19 був діагностований у більш ніж 30 мільйонів осіб.
З початку епідемії померло понад 945 тисяч осіб.
Найбільше хворих з початку пандемії було виявлено в США. Тут хворобу діагностували у 6 828 301 особи (201 348 померли).
На другому місці знаходиться Індія. У цій країні коронавірус виявили у 5 115 893 людей, 83 230 померли.
Далі йдуть Бразилія (4 421 686 хворих та 134 174 померлих, Росія (1 079 519 хворих і 18 917 померлих) і Перу, де хворобу діагностували у 744 400 осіб, 31 051 випадок був летальним.
В Україні з початку епідемії хворобу діагностували у 162 660 осіб, 3340 померли.
З початку епідемії померло понад 945 тисяч осіб.
Найбільше хворих з початку пандемії було виявлено в США. Тут хворобу діагностували у 6 828 301 особи (201 348 померли).
На другому місці знаходиться Індія. У цій країні коронавірус виявили у 5 115 893 людей, 83 230 померли.
Далі йдуть Бразилія (4 421 686 хворих та 134 174 померлих, Росія (1 079 519 хворих і 18 917 померлих) і Перу, де хворобу діагностували у 744 400 осіб, 31 051 випадок був летальним.
В Україні з початку епідемії хворобу діагностували у 162 660 осіб, 3340 померли.
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