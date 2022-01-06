Світова статистика. Коронавірус переступив позначку в 24 мільйони

На ранок, 26 серпня число випадків зараження коронавірусів в світі досягло 24 мільйонів.
За цей час від ускладнень захворювання померли 822 тисячі чоловік. Змогли вилікуватися 16,5 мільйона хворих.
Активними залишаються 6,6 мільйона випадків.
За останню добу в світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч в Бразилії і 39 тисяч в США. В цей же день померли 5809 хворих.
За цей час від ускладнень захворювання померли 822 тисячі чоловік. Змогли вилікуватися 16,5 мільйона хворих.
Активними залишаються 6,6 мільйона випадків.
За останню добу в світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч в Бразилії і 39 тисяч в США. В цей же день померли 5809 хворих.
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