Світова статистика. Коронавірус переступив позначку в 24 мільйони

05:36 26 серпень Київ, Україна

На ранок, 26 серпня число випадків зараження коронавірусів в світі досягло 24 мільйонів.

За цей час від ускладнень захворювання померли 822 тисячі чоловік. Змогли вилікуватися 16,5 мільйона хворих.



Активними залишаються 6,6 мільйона випадків.



За останню добу в світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч в Бразилії і 39 тисяч в США. В цей же день померли 5809 хворих.