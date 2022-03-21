Світова статистика: понад 400 тис. нових випадків зараження щодня

08:46 27 жовтня Київ, Україна



Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я сьогодні, 27 жовтня.



26 жовтня



Всього в світі, за даними ВООЗ, зафіксовано вже майже 43 млн випадків COVID-19. Ось уже п'ять днів в світі налічується більше ніж 400 тис. нових випадків зараження коронавірусом.Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я сьогодні, 27 жовтня.26 жовтня COVID-19 підтвердили у 435,5 тис. осіб, 22-ого (майже 443 тис.), 23-ого (майже 461 тис.) і 24 жовтня (майже 479 тис.) Були встановлені рекорди добового приросту. 25 жовтня виявлено 441 тис. інфікованих.Всього в світі, за даними ВООЗ, зафіксовано вже майже 43 млн випадків COVID-19.

У трійці країн, де цей показник найвищий, - США (майже 8,5 млн), Індія (понад 7,9 млн) і Бразилія (5,38 млн).



З початку пандемії померло 1 152 604 пацієнти з COVID-19, з них 5172 - за останню добу.



