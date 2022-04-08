Світова статистика: 53 млн. інфікованих і 1,3 млн. - померли

Попри темпи поширення пандемії, на земній кулі залишилися місця, де коронавірус безсилий. Це Антарктида і країни Тихого океану - Тонга, Кірибаті, Самоа, Мікронезія і Тувалу. Решті пощастило менше, сьогодні, за даними статистичного порталу Worldometers, в світі зафіксовано понад 53 мільйони інфікованих.
Так, станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, у світі підтверджено 53 076 770 випадків COVID-19, з них 37,2 мільйона пацієнтів одужали і 1,3 мільйона - померли від ускладнень хвороби, викликаної інфекцією.
Лідером по захворюваності і смертності, як і за кількістю проведених тестів, залишаються США. В країні інфікувалися 10,9 мільйона громадян, з яких 6,7 мільйона побороли хворобу і 248,6 тисячі померли.
На другому місці по захворюваності знаходиться Індія (8,7 мільйона випадків), на третьому - Бразилія (5,8 мільйона).
В першу десятку входять також Франція (1,89 мільйона заражених), Росія (1,85 мільйона), Іспанія (1,5 мільйона), Великобританія (1,29 мільйона), Аргентина (1,28 мільйона), Колумбія (1, 2 мільйони) і Італія (1,1 мільйона).
Україна займає 20-е місце в світі і дев'яте в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом.
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