Світова статистика: 53 млн. інфікованих і 1,3 млн. - померли

06:47 13 листопада Київ, Україна

Попри темпи поширення пандемії, на земній кулі залишилися місця, де коронавірус безсилий. Це Антарктида і країни Тихого океану - Тонга, Кірибаті, Самоа, Мікронезія і Тувалу. Решті пощастило менше, сьогодні, за даними статистичного порталу Worldometers, в світі зафіксовано понад 53 мільйони інфікованих.



Так, станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, у світі підтверджено 53 076 770 випадків Так, станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, у світі підтверджено 53 076 770 випадків COVID-19 , з них 37,2 мільйона пацієнтів одужали і 1,3 мільйона - померли від ускладнень хвороби, викликаної інфекцією.