Світ наближається до найвищого рівня поширення інфекції з початку пандемії - ВООЗ

12:49 16 квітень Київ, Україна

У світі спостерігається дворазове щотижневе зростання кількості тих, що заразилися коронавірусом, навіть в тих країнах, де раніше вдавалося стримувати поширення COVID-19.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"У світі кількість нових випадків, що реєструються щотижня, майже подвоїлася за останні два місяці. Це наближає нас до найвищого рівня інфікування за час пандемії", - зазначив Гебрейесус в п'ятницю, 16 квітня, на брифінгу в Женеві.

При цьому він підкреслив, що різке зростання захворюваності зараз спостерігається в тих країнах, де раніше вдавалося стримувати поширення COVID-19.



Як приклад глава ВООЗ навів ситуацію в Папуа-Новій Гвінеї, де до недавнього часу було менше тисячі COVID-інфікованих і дев'ять летальних випадків від інфекції. Зараз же в країні понад 9,3 тис. хворих і 82 смерті.



За даними ВООЗ, у четвер, 15 квітня, кількість підтверджених випадків інфікування склала майже 137,9 млн. За добу зростання хворих збільшилося на 805 тисяч. Летальних випадків за весь час пандемії - 2,96 млн.