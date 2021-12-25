Світ наближається до найвищого рівня поширення інфекції з початку пандемії - ВООЗ

У світі спостерігається дворазове щотижневе зростання кількості тих, що заразилися коронавірусом, навіть в тих країнах, де раніше вдавалося стримувати поширення COVID-19.
Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
При цьому він підкреслив, що різке зростання захворюваності зараз спостерігається в тих країнах, де раніше вдавалося стримувати поширення COVID-19.
Як приклад глава ВООЗ навів ситуацію в Папуа-Новій Гвінеї, де до недавнього часу було менше тисячі COVID-інфікованих і дев'ять летальних випадків від інфекції. Зараз же в країні понад 9,3 тис. хворих і 82 смерті.
За даними ВООЗ, у четвер, 15 квітня, кількість підтверджених випадків інфікування склала майже 137,9 млн. За добу зростання хворих збільшилося на 805 тисяч. Летальних випадків за весь час пандемії - 2,96 млн.
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