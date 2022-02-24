Світ має змиритися з фактом, що коронавірус нікуди не зникне

З погляду двох минулих пандемійних років, 2022-й, здається, почався з відчуття дежа вю: у багатьох країнах збільшилася кількість захворювання на COVID-19. У той же час новий варіант коронавірусу «омікрон» викликав значні побоювання, оскільки вважалося, що системи охорони здоров'я можуть не впоратися з цунамі нових випадків, а вакцин – від перших щеплень до бустерних доз – може бути недостатньо, щоб зупинити хворобу.
Хороші ж новини полягають у тому, що «омікрон» викликає легші симптоми захворювання у дорослих, якщо порівняти з попередніми варіантами вірусу SARS-CoV-2, а найгірші прогнози подальшої течії пандемії, швидше за все, не збудуться. Але життя знову перервалося: школярі повернулися до онлайн-навчання, а бізнес знову зазнає втрат. Навіть хоча госпіталізація потрібна щодо невеликого відсотка хворих, захмарно високі показники інфікування вказують на те, що люди, як і раніше, матимуть справу з небезпечним захворюванням, яке може спричинити смерть або тривалу інвалідність. Це насамперед стосується невакцинованих людей – групи, до якої досі належить більшість населення світу, особливо діти.
Для тих, хто сподівався, що 2021 стане роком, коли пандемія залишиться в минулому, все це стало суворим нагадування про те, що вона досі існує. Тому замість того, щоб будувати плани щодо повернення до «нормального» життя, яке ми знали до початку, світ має змиритися з фактом, що SARS-CoV-2 нікуди не зникне.
Отже, країни повинні вирішувати, як вони житимуть із COVID-19, а жити з COVID-19 не означає ігнорувати хворобу. Уряди повинні самостійно вирішувати, як балансувати смертність, інвалідність та втрати від вірусу з економічними та соціальними заходами його стримування, такими як примусове носіння масок та закриття підприємств. Цей баланс, очевидно, змінюватиметься від одного регіону до іншого, залежно від кількості хворих, можливостей системи охорони здоров'я, вакцинації, наявності ліків та появи нових варіантів вірусу.
Варіант омікрон у листопаді минулого року висвітлив поточні проблеми із SARS-CoV-2. Цей штам має високу заразність, проте вакцини та попередні інфікування сформували відносно високий імунний захист від тяжкого перебігу захворювання.. Багато вчених і політиків сподіваються, що майбутні хвилі коронавірусу будуть менш руйнівними завдяки нарощуванню колективного імунітету, що обмежує циркуляцію вірусу.
Вчені знали, що мутації у вірусному геномі випереджають здатність імунітету боротися з ним. Але «омікрон» завдав швидшого і серйознішого удару, ніж очікувалося. Тепер ясно, що повторне інфікування дуже поширене, а деякі з найпоширеніших у світі вакцин похитнулися перед ним.. Вакцини, розроблені проти більш ранніх варіантів, потребують бустерної дози, щоб захищати від «омікрону».
Але не всі новини погані. Вакцини, особливо з «бустером», дають значний захист від тяжких симптомів та смерті. За результатами попередніх досліджень на тваринах, «омікрон» викликає велику патологію у верхніх дихальних шляхах, але менше ураження легень. Дані з кількох країн свідчать про те, що цей варіант пов'язаний з більш легким перебігом захворювання, хоча остаточно не зрозуміло, чи причина – у самому вірусі, чи, можливо, у попередньому імунітеті.
Країни мають різні стратегії стримування майбутнього розповсюдження вірусу. Ті, які мають достатні ресурси, прискорили бустерні дози вакцинації. Інші ж відновлюють карантинні заходи, а треті очікують, як нові хвилі вплинуть на їхню систему охорони здоров'я.
Оскільки багато країн досі не мають достатніх запасів вакцин, очікується, що з'являтимуться нові варіанти коронавірусу.. Як показав «омікрон», моделювання майбутніх хвиль хвороби ставатиме все складнішим. Попередні статистичні моделі більше не діють, адже з'явилося багато нових факторів, які дуже складно враховувати: імунітет від попередніх заражень та його ослаблення з часом, вплив вакцин, повторне щеплення, різні штами вірусу тощо. У перспективі доведеться враховувати і ліки від коронавірусу, які саме потрапляють на ринок.
Тож шансів, що вакцини разом із попередніми інфекціями створять колективний імунітет та COVID-19 зникне, практично не залишилося. У той же час ця хвороба, швидше за все, стане ендемічною, а вакцини захищатимуть хіба що від тяжкого перебігу, але не від зараження.
Як показав «омікрон», це лише збільшує потребу вакцинації у слаборозвинених країнах. У регіонах з невеликою кількістю щеплень існує велика ймовірність появи нових руйнівних варіантів. З цим пов'язана і необхідність тестування та геномних досліджень.
На щастя, у 2022 році мають з'явитися нові засоби боротьби з пандемією.. Нові вакцини на білковій основі коштуватимуть дешевше і висуватимуть менші вимоги до зберігання, ніж мРНК-вакцини, що діють. У грудні ВООЗ схвалила довгоочікувану білкову вакцину від компанії Novavax для використання у екстрених випадках. У майбутньому мають з'явитися вакцини проти конкретних варіантів вірусу, які, крім того, можна приймати перорально, а чи не ін'єкційно. Декілька таких вакцин – одна, розроблена китайською компанією CanSino, а інша – від AstraZeneca – якраз проходять клінічні випробування.
Тим часом іншим підходом до боротьби із хворобою стануть антивірусні ліки у таблетках. В останні місяці деякі країни дозволили використання двох таких ліків – препаратів молнупіравір від компанії Merck у Нью-Джерсі та паксловід (нірматрелвір) від нью-йоркської Pfizer. Результати клінічних випробувань інших ліків проти коронавірусу очікують наступного року.
Все це розширює можливості світу боротися з майбутніми спалахами SARS-CoV-2 і вселяє оптимізм. Але оптимізм повинен йти з неабиякою часткою реалізму: вірус далі циркулюватиме і змінюватиметься. Наразі немає можливості спрогнозувати його майбутню траєкторію, тому люди мають бути готові до різних варіантів.
Хороші ж новини полягають у тому, що «омікрон» викликає легші симптоми захворювання у дорослих, якщо порівняти з попередніми варіантами вірусу SARS-CoV-2, а найгірші прогнози подальшої течії пандемії, швидше за все, не збудуться. Але життя знову перервалося: школярі повернулися до онлайн-навчання, а бізнес знову зазнає втрат. Навіть хоча госпіталізація потрібна щодо невеликого відсотка хворих, захмарно високі показники інфікування вказують на те, що люди, як і раніше, матимуть справу з небезпечним захворюванням, яке може спричинити смерть або тривалу інвалідність. Це насамперед стосується невакцинованих людей – групи, до якої досі належить більшість населення світу, особливо діти.
Для тих, хто сподівався, що 2021 стане роком, коли пандемія залишиться в минулому, все це стало суворим нагадування про те, що вона досі існує. Тому замість того, щоб будувати плани щодо повернення до «нормального» життя, яке ми знали до початку, світ має змиритися з фактом, що SARS-CoV-2 нікуди не зникне.
Отже, країни повинні вирішувати, як вони житимуть із COVID-19, а жити з COVID-19 не означає ігнорувати хворобу. Уряди повинні самостійно вирішувати, як балансувати смертність, інвалідність та втрати від вірусу з економічними та соціальними заходами його стримування, такими як примусове носіння масок та закриття підприємств. Цей баланс, очевидно, змінюватиметься від одного регіону до іншого, залежно від кількості хворих, можливостей системи охорони здоров'я, вакцинації, наявності ліків та появи нових варіантів вірусу.
Варіант омікрон у листопаді минулого року висвітлив поточні проблеми із SARS-CoV-2. Цей штам має високу заразність, проте вакцини та попередні інфікування сформували відносно високий імунний захист від тяжкого перебігу захворювання.. Багато вчених і політиків сподіваються, що майбутні хвилі коронавірусу будуть менш руйнівними завдяки нарощуванню колективного імунітету, що обмежує циркуляцію вірусу.
Вчені знали, що мутації у вірусному геномі випереджають здатність імунітету боротися з ним. Але «омікрон» завдав швидшого і серйознішого удару, ніж очікувалося. Тепер ясно, що повторне інфікування дуже поширене, а деякі з найпоширеніших у світі вакцин похитнулися перед ним.. Вакцини, розроблені проти більш ранніх варіантів, потребують бустерної дози, щоб захищати від «омікрону».
Але не всі новини погані. Вакцини, особливо з «бустером», дають значний захист від тяжких симптомів та смерті. За результатами попередніх досліджень на тваринах, «омікрон» викликає велику патологію у верхніх дихальних шляхах, але менше ураження легень. Дані з кількох країн свідчать про те, що цей варіант пов'язаний з більш легким перебігом захворювання, хоча остаточно не зрозуміло, чи причина – у самому вірусі, чи, можливо, у попередньому імунітеті.
Країни мають різні стратегії стримування майбутнього розповсюдження вірусу. Ті, які мають достатні ресурси, прискорили бустерні дози вакцинації. Інші ж відновлюють карантинні заходи, а треті очікують, як нові хвилі вплинуть на їхню систему охорони здоров'я.
Оскільки багато країн досі не мають достатніх запасів вакцин, очікується, що з'являтимуться нові варіанти коронавірусу.. Як показав «омікрон», моделювання майбутніх хвиль хвороби ставатиме все складнішим. Попередні статистичні моделі більше не діють, адже з'явилося багато нових факторів, які дуже складно враховувати: імунітет від попередніх заражень та його ослаблення з часом, вплив вакцин, повторне щеплення, різні штами вірусу тощо. У перспективі доведеться враховувати і ліки від коронавірусу, які саме потрапляють на ринок.
Тож шансів, що вакцини разом із попередніми інфекціями створять колективний імунітет та COVID-19 зникне, практично не залишилося. У той же час ця хвороба, швидше за все, стане ендемічною, а вакцини захищатимуть хіба що від тяжкого перебігу, але не від зараження.
Як показав «омікрон», це лише збільшує потребу вакцинації у слаборозвинених країнах. У регіонах з невеликою кількістю щеплень існує велика ймовірність появи нових руйнівних варіантів. З цим пов'язана і необхідність тестування та геномних досліджень.
На щастя, у 2022 році мають з'явитися нові засоби боротьби з пандемією.. Нові вакцини на білковій основі коштуватимуть дешевше і висуватимуть менші вимоги до зберігання, ніж мРНК-вакцини, що діють. У грудні ВООЗ схвалила довгоочікувану білкову вакцину від компанії Novavax для використання у екстрених випадках. У майбутньому мають з'явитися вакцини проти конкретних варіантів вірусу, які, крім того, можна приймати перорально, а чи не ін'єкційно. Декілька таких вакцин – одна, розроблена китайською компанією CanSino, а інша – від AstraZeneca – якраз проходять клінічні випробування.
Тим часом іншим підходом до боротьби із хворобою стануть антивірусні ліки у таблетках. В останні місяці деякі країни дозволили використання двох таких ліків – препаратів молнупіравір від компанії Merck у Нью-Джерсі та паксловід (нірматрелвір) від нью-йоркської Pfizer. Результати клінічних випробувань інших ліків проти коронавірусу очікують наступного року.
Все це розширює можливості світу боротися з майбутніми спалахами SARS-CoV-2 і вселяє оптимізм. Але оптимізм повинен йти з неабиякою часткою реалізму: вірус далі циркулюватиме і змінюватиметься. Наразі немає можливості спрогнозувати його майбутню траєкторію, тому люди мають бути готові до різних варіантів.
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