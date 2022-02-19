МОЗ зафіксував різке зменшення кількості інфікування

В Україні зафіксовано мінімальний добовий показник інфікування коронавірусом в поточному році - 1 334 особи.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 24 травня.Серед захворілих - 86 дітей і 21 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовані - 1 019 осіб; летальних випадків - 68; видужали - 6 999 осіб", - йдеться в повідомленні.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (190), Миколаївській областях (151), місті Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 2 183 855 осіб, 49 436 пацієнтів померли, 1 957 560 осіб одужали.Київ - 125Вінницька область - 39Волинська область - 67Дніпропетровська область - 190Донецька область - 42Житомирська область - 48Закарпатська область - 7Запорізька область - 54Івано-Франківська область - 35Київська область - 4Кіровоградська область - 26Луганська область - 13Львівська область - 41Миколаївська область - 151Одеська область - 29Полтавська область - 7Рівненська область - 46Сумська область - 33Тернопільська область - 55Харківська область - 101Херсонська область - 26Хмельницька область - 16Черкаська область - 47Чернівецька область - 39Чернігівська область - 26