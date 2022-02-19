МОЗ зафіксував різке зменшення кількості інфікування

В Україні зафіксовано мінімальний добовий показник інфікування коронавірусом в поточному році - 1 334 особи.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 24 травня.
Серед захворілих - 86 дітей і 21 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовані - 1 019 осіб; летальних випадків - 68; видужали - 6 999 осіб", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (190), Миколаївській областях (151), місті Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 2 183 855 осіб, 49 436 пацієнтів померли, 1 957 560 осіб одужали.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 125
Вінницька область - 39
Волинська область - 67
Дніпропетровська область - 190
Донецька область - 42
Житомирська область - 48
Закарпатська область - 7
Запорізька область - 54
Івано-Франківська область - 35
Київська область - 4
Кіровоградська область - 26
Луганська область - 13
Львівська область - 41
Миколаївська область - 151
Одеська область - 29
Полтавська область - 7
Рівненська область - 46
Сумська область - 33
Тернопільська область - 55
Харківська область - 101
Херсонська область - 26
Хмельницька область - 16
Черкаська область - 47
Чернівецька область - 39
Чернігівська область - 26
Серед захворілих - 86 дітей і 21 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовані - 1 019 осіб; летальних випадків - 68; видужали - 6 999 осіб", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (190), Миколаївській областях (151), місті Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 2 183 855 осіб, 49 436 пацієнтів померли, 1 957 560 осіб одужали.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 125
Вінницька область - 39
Волинська область - 67
Дніпропетровська область - 190
Донецька область - 42
Житомирська область - 48
Закарпатська область - 7
Запорізька область - 54
Івано-Франківська область - 35
Київська область - 4
Кіровоградська область - 26
Луганська область - 13
Львівська область - 41
Миколаївська область - 151
Одеська область - 29
Полтавська область - 7
Рівненська область - 46
Сумська область - 33
Тернопільська область - 55
Харківська область - 101
Херсонська область - 26
Хмельницька область - 16
Черкаська область - 47
Чернівецька область - 39
Чернігівська область - 26
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