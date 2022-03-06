МОЗ зафіксував мінімальну кількість інфікувань - 535 осіб

09:39 07 червень Київ, Україна

За минулу неділю в країні зафіксовано мінімальний приріст нових випадків інфікування - 535 осіб, але госпіталізований з ускладненнями від вірусу за минулу добу був 601 українець.





Напередодні захворіли 30 дітей і 61 медпрацівник. Була шпиталізована 601 особа, 33 людини померли, а 1743 - одужали.



Найбільше випадків напередодні зафіксували в Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.



Статистика захворюваності по регіонах:



Київ - 87 випадків;

Вінницька

Волинська область - 17 випадків;

Дніпропетровська область - 47 випадків;

Донецька область - 5 випадків;

Житомирська область - 29 випадків;

Закарпатська область - 8 випадків; Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у понеділок, 7 червня.Напередодні захворіли 30 дітей і 61 медпрацівник. Була шпиталізована 601 особа, 33 людини померли, а 1743 - одужали.Найбільше випадків напередодні зафіксували в Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.Київ - 87 випадків;Вінницька область - 11 випадків;Волинська область - 17 випадків;Дніпропетровська область - 47 випадків;Донецька область - 5 випадків;Житомирська область - 29 випадків;Закарпатська область - 8 випадків;

Запорізька область - 0 випадків;

Івано-Франківська область - 8 випадків;

Київська область - 52 випадки;

Кіровоградська область - 3 випадки;

Луганська область - 5 випадків;

Львівська область - 19 випадків;

Миколаївська область - 78 випадків;

Одеська область - 12 випадків;

Полтавська область - 3 випадки;

Рівненська область - 42 випадки;

Сумська область - 8 випадків;

Тернопільська область - 25 випадків;

Харківська область - 10 випадків;

Херсонська область - 20 випадків;

Хмельницька область - 4 випадки;

Черкаська область - 19 випадків;

Чернівецька область - 19 випадків;

Чернігівська область - 4 випадки.