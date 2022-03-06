МОЗ зафіксував мінімальну кількість інфікувань - 535 осіб

За минулу неділю в країні зафіксовано мінімальний приріст нових випадків інфікування - 535 осіб, але госпіталізований з ускладненнями від вірусу за минулу добу був 601 українець.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у понеділок, 7 червня.
Напередодні захворіли 30 дітей і 61 медпрацівник. Була шпиталізована 601 особа, 33 людини померли, а 1743 - одужали.
Найбільше випадків напередодні зафіксували в Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 87 випадків;
Вінницька область - 11 випадків;
Волинська область - 17 випадків;
Дніпропетровська область - 47 випадків;
Донецька область - 5 випадків;
Житомирська область - 29 випадків;
Закарпатська область - 8 випадків;
Напередодні захворіли 30 дітей і 61 медпрацівник. Була шпиталізована 601 особа, 33 людини померли, а 1743 - одужали.
Найбільше випадків напередодні зафіксували в Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 87 випадків;
Вінницька область - 11 випадків;
Волинська область - 17 випадків;
Дніпропетровська область - 47 випадків;
Донецька область - 5 випадків;
Житомирська область - 29 випадків;
Закарпатська область - 8 випадків;
Запорізька область - 0 випадків;
Івано-Франківська область - 8 випадків;
Київська область - 52 випадки;
Кіровоградська область - 3 випадки;
Луганська область - 5 випадків;
Львівська область - 19 випадків;
Миколаївська область - 78 випадків;
Одеська область - 12 випадків;
Полтавська область - 3 випадки;
Рівненська область - 42 випадки;
Сумська область - 8 випадків;
Тернопільська область - 25 випадків;
Харківська область - 10 випадків;
Херсонська область - 20 випадків;
Хмельницька область - 4 випадки;
Черкаська область - 19 випадків;
Чернівецька область - 19 випадків;
Чернігівська область - 4 випадки.
Івано-Франківська область - 8 випадків;
Київська область - 52 випадки;
Кіровоградська область - 3 випадки;
Луганська область - 5 випадків;
Львівська область - 19 випадків;
Миколаївська область - 78 випадків;
Одеська область - 12 випадків;
Полтавська область - 3 випадки;
Рівненська область - 42 випадки;
Сумська область - 8 випадків;
Тернопільська область - 25 випадків;
Харківська область - 10 випадків;
Херсонська область - 20 випадків;
Хмельницька область - 4 випадки;
Черкаська область - 19 випадків;
Чернівецька область - 19 випадків;
Чернігівська область - 4 випадки.
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