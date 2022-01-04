МОЗ зафіксував 14 277 нових випадків інфікування коронавірусом

В Україні, як і раніше, високий рівень інфікування коронавірусом серед дітей, за минулу добу захворіла 591 дитина.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
За минулі 24 години в Україні виявлено 14 277 нових випадків захворювання на коронавірус, вірус забрав життя 434 українців. Всього померли 41,7 тисячі осіб.
Також за минулу добу госпіталізовані 3 728 осіб; одужали 18 964 особи; здійснено тестувань за добу - 95 740 (в тому числі методом ПЛР - 41 305, методом ІФА - 18 360, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 36 075).
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 004 630 громадян. При цьому одужали 1 552 267 осіб; проведено ПЛР-тестів - 9 130 606.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (1 296), Києві (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 1269 випадків;
Вінницька область - 259 випадків;
Волинська область - 509 випадків;
Дніпропетровська область - 1296 випадків;
Донецька область - 807 випадків;
Житомирська область - 420 випадків;
Закарпатська область - 87 випадків;
Запорізька область - 839 випадків;
Івано-Франківська область - 147 випадків;
Київська область - 922 випадки;
Кіровоградська область - 199 випадків;
Луганська область - 244 випадки;
Львівська область - 926 випадків;
Миколаївська область - 383 випадки;
Одеська область - 658 випадків;
Полтавська область - 621 випадок;
Рівненська область - 538 випадків;
Сумська область - 382 випадки;
Тернопільська область - 372 випадки;
Харківська область - 1137 випадків;
Херсонська область - 287 випадків;
Хмельницька область - 640 випадків;
Черкаська область - 698 випадків;
Чернівецька область - 250 випадків;
Чернігівська область - 387 випадків.
За минулі 24 години в Україні виявлено 14 277 нових випадків захворювання на коронавірус, вірус забрав життя 434 українців. Всього померли 41,7 тисячі осіб.
Також за минулу добу госпіталізовані 3 728 осіб; одужали 18 964 особи; здійснено тестувань за добу - 95 740 (в тому числі методом ПЛР - 41 305, методом ІФА - 18 360, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 36 075).
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 004 630 громадян. При цьому одужали 1 552 267 осіб; проведено ПЛР-тестів - 9 130 606.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (1 296), Києві (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 1269 випадків;
Вінницька область - 259 випадків;
Волинська область - 509 випадків;
Дніпропетровська область - 1296 випадків;
Донецька область - 807 випадків;
Житомирська область - 420 випадків;
Закарпатська область - 87 випадків;
Запорізька область - 839 випадків;
Івано-Франківська область - 147 випадків;
Київська область - 922 випадки;
Кіровоградська область - 199 випадків;
Луганська область - 244 випадки;
Львівська область - 926 випадків;
Миколаївська область - 383 випадки;
Одеська область - 658 випадків;
Полтавська область - 621 випадок;
Рівненська область - 538 випадків;
Сумська область - 382 випадки;
Тернопільська область - 372 випадки;
Харківська область - 1137 випадків;
Херсонська область - 287 випадків;
Хмельницька область - 640 випадків;
Черкаська область - 698 випадків;
Чернівецька область - 250 випадків;
Чернігівська область - 387 випадків.
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