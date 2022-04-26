МОЗ: за останню добу в Україні захворіли 666 дітей

16218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей і 655 медпрацівників, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я країни.При цьому одужали вже 326238 осіб (напередодні - 8 843), а померли 11909 українців (напередодні - 192).Київ - 65539 (+1 520)
Статистика захворюваності по регіонах:
Вінницька - 16710 (+340)
Волинська - 23273 (+367)
Дніпропетровська - 34888 (+1 773)
Донецька - 21786 (+442)
Житомирська - 28 481 (+555)
Закарпатська - 22 748 (+323)
Запорізька - 28 229 (+1 003)
Івано-Франківська - 34696 (+651)
Київська - 35235 (+994)
Кіровоградська - 4824 (+118)
Луганська - 6061 (+136)
Львівська - 44509 (+898)
Миколаївська - 17167 (+436)
Одеська - 41 501 (+966)
Полтавська - 20701 (+497)
Рівненська - 29 875 (270)
Сумська - 26590 (+928)
Тернопільська - 27050 (+298)
Харківська - 54028 (+595)
Херсонська - 9633 (+288)
Хмельницька - 28350 (+647)
Черкаська - 21 402 (+734)
Чернівецька - 33 018 (+546)
Чернігівська - 17 113 (+628)
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