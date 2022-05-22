МОЗ ввів нові норми, які дозволять прискорити вакцинацію

17:02 17 серпня Київ, Україна

У Міністерстві охорони здоров'я України придумали, як прискорити темпи вакцинації від коронавірусу. За розпорядженням голови МОЗ Віктора Ляшка, в країні вводяться нові норми вакцинації.

Про це йдеться в тексті розпорядження.



Так, відповідальні повинні формувати щотижневі плани щодо охоплення вакцинацією, встановлені мінімальні показники по вакцинації на добу:

для пункту щеплення - 50 і більше,

для одного центру вакцинації - 50 і більше,

для однієї мобільної бригади - 100 і більше.

Про кількість зроблених щеплень повинні будуть доповідати в МОЗ.



Також в МОЗ вирішили продовжити графік роботи центрів вакцинації.

перегляд і продовження графіків роботи центрів вакцинації населення від коронавірусу,

недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,

постійне інформування про місця розміщення, графіку роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

Крім того, сімейних лікарів зобов'язали обдзвонити своїх пацієнтів і розповісти про вакцинацію: графік роботи та місця розташування прищепних пунктів і центрів вакцинації, а також нагадувати про терміни повторної вакцинації.