МОЗ: під час осіннього локдауну сертифікат про вакцинацію дасть масу переваг його власникові

COVID-сертифікат є пропуском не тільки для подорожей за кордон, а й може використовуватися під час локдауну всередині країни, а вакциновані співробітники можуть навіть врятувати свою організацію від можливих карантинних обмежень у трудовій діяльності.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.
"Сертифікат, який у вас згенерується в "Дії", - це сертифікат також і для внутрішнього використання", - сказав він.
Зокрема, планується, що всередині України даний документ можна буде використовувати під час локдаунів.
"Сертифікат, який у вас згенерується в "Дії", - це сертифікат також і для внутрішнього використання", - сказав він.
Зокрема, планується, що всередині України даний документ можна буде використовувати під час локдаунів.
У зв'язку з цим, на його думку, з'являється додатковий стимул вакцинуватися.
"Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу та ін.", - додав заступник міністра.
"Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу та ін.", - додав заступник міністра.
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