МОЗ: під час осіннього локдауну сертифікат про вакцинацію дасть масу переваг його власникові

18:11 07 липня Київ, Україна

COVID-сертифікат є пропуском не тільки для подорожей за кордон, а й може використовуватися під час локдауну всередині країни, а вакциновані співробітники можуть навіть врятувати свою організацію від можливих карантинних обмежень у трудовій діяльності.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.



"Сертифікат, який у вас згенерується в "Дії", - це сертифікат також і для внутрішнього використання", - сказав він.



Зокрема, планується, що всередині України даний документ можна буде використовувати під час локдаунів.

"Ми розглядаємо можливість роботи тих бізнесів, у яких є вакцинований персонал або відвідувачі. Наприклад, спортзал... Це буде вирішувати наш уряд. А сертифікат як технічний інструмент ми зможемо використовувати для того, щоб не закривати підприємства, установи", - пояснив Кучер.

У зв'язку з цим, на його думку, з'являється додатковий стимул вакцинуватися.



"Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу та ін.", - додав заступник міністра.