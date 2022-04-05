МОЗ: вакцинація вихідного дня знизила показники до 42 308 осіб

Рекордна вакцинація українців пішла на спад: за минулу суботу вакциновано лише 42 308 осіб.
Про це повідомив МОЗ в неділю, 11 липня.
Відзначається, що протягом доби працювали 229 мобільних бригад, 475 пунктів щеплення і 148 центрів вакцинації.
Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Sinovac Biotech - 25 528. Менше використовувалися вакцини компаній Pfizer - 15 770 і AstraZeneca - 1 010.
Станом на 11 липня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 особи.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 298 302 особи, з них отримали 1 дозу - 2 298 300 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 164 676 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 3 462 976 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
Київ - 2109
Вінницька обл - 585
Волинська обл - 105
Дніпропетровська обл - 1141
Донецька обл - 407
Житомирська обл - 704
Закарпатська обл - 473
Запорізька обл - 690
Івано-Франківська обл - 186
Київська обл - 1839
Кіровоградська обл - 563
Луганська обл - 67
Львівська обл - 1793
Миколаївська обл - 277
Одеська обл - 828
Полтавська обл - 2193
Рівненська обл - 231
Сумська обл - 284
Тернопільська обл - 649
Харківська обл - 1394
Херсонська обл - 881
Хмельницька обл - 544
Черкаська обл - 935
Чернівецька обл - 648
Чернігівська обл - 1548
Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Sinovac Biotech - 25 528. Менше використовувалися вакцини компаній Pfizer - 15 770 і AstraZeneca - 1 010.
Станом на 11 липня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 особи.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 298 302 особи, з них отримали 1 дозу - 2 298 300 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 164 676 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 3 462 976 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
Київ - 2109
Вінницька обл - 585
Волинська обл - 105
Дніпропетровська обл - 1141
Донецька обл - 407
Житомирська обл - 704
Закарпатська обл - 473
Запорізька обл - 690
Івано-Франківська обл - 186
Київська обл - 1839
Кіровоградська обл - 563
Луганська обл - 67
Львівська обл - 1793
Миколаївська обл - 277
Одеська обл - 828
Полтавська обл - 2193
Рівненська обл - 231
Сумська обл - 284
Тернопільська обл - 649
Харківська обл - 1394
Херсонська обл - 881
Хмельницька обл - 544
Черкаська обл - 935
Чернівецька обл - 648
Чернігівська обл - 1548
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