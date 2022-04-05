МОЗ: вакцинація вихідного дня знизила показники до 42 308 осіб

10:49 11 липня Київ, Україна

Рекордна вакцинація українців пішла на спад: за минулу суботу вакциновано лише 42 308 осіб.

Про це повідомив МОЗ в неділю, 11 липня.

"42 308 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 10 липня 2021. Одну дозу отримали 21 074 особи, повністю імунізовані - 21 234 особи", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом доби працювали 229 мобільних бригад, 475 пунктів щеплення і 148 центрів вакцинації.



Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Sinovac Biotech - 25 528. Менше використовувалися вакцини компаній Pfizer - 15 770 і AstraZeneca - 1 010.



Станом на 11 липня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 особи.



З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 298 302 особи, з них отримали 1 дозу - 2 298 300 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 164 676 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 3 462 976 щеплень.



Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):



Київ - 2109

Вінницька обл - 585

Волинська обл - 105

Дніпропетровська обл - 1141

Донецька обл - 407

Житомирська обл - 704

Закарпатська обл - 473

Запорізька обл - 690

Івано-Франківська обл - 186

Київська обл - 1839

Кіровоградська обл - 563

Луганська обл - 67

Львівська обл - 1793

Миколаївська обл - 277

Одеська обл - 828

Полтавська обл - 2193

Рівненська обл - 231

Сумська обл - 284

Тернопільська обл - 649

Харківська обл - 1394

Херсонська обл - 881

Хмельницька обл - 544

Черкаська обл - 935

Чернівецька обл - 648

Чернігівська обл - 1548