МОЗ: в кожній області відсьогодні є центр вакцинації від ковід і не один

19:26 25 червня Київ, Україна

Жоден регіон України не залишився без центру вакцинації. Всього по країні їх налічується понад 130.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 25 червня.



Зазначено, що в центрах будуть робити щеплення тим, хто записався через лист очікування додатку Дія або контакт-центр МОЗ.



"У центрах вакцинації будуть робити щеплення як тим, кого попередньо запросили на вакцинацію телефоном або повідомленням, так і ще з однієї черги", - уточнили в міністерстві.



В іншу чергу увійдуть ті, хто ще не отримав запрошення, але знаходиться в листі очікування.



"Пріоритет віддається людям похилого віку", - зазначили в МОЗ.