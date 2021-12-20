МОЗ України назвав всі побічні ефекти від Covishield

09:54 14 березень Київ, Україна

Щоб попередити чутки про нібито небезпечні для життя наслідки вакцинації, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало повний список протипоказань до вакцинації від коронавірусу, а також перелік можливих реакцій на індійську вакцину Covishield, яку використовують в нашій країні. Список можливих побічних ефектів відомство в суботу, 13 березня, опублікувало на своїй сторінці в Facebook.

Так, згідно з розміщеною інформацією, протипоказанням до вакцинації є:

Важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини.

Гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);

Гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

"Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не повинні затримувати вакцинацію", - наголошується в повідомленні.

Також в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що реакцією на вакцину може бути: почервоніння, біль, набряк в місці ін'єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль в м'язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота, стомлюваність, безсоння.

"Вакцинація від COVID-19 допоможе вам виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від тяжкого перебігу та ускладнень від хвороби. Всі препарати, включаючи вакцини, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні і можуть тривати лише кілька днів. Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хвилин після щеплення обов'язково повинні залишатися в медичному закладі на випадок виникнення алергічних реакцій", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що перед вакцинацією повинен бути проведений медичний огляд.

Нагадаємо, 23 червня закінчується термін придатності поставленої в Україну партії вакцини Covishield в кількості 500 тисяч доз.

Тим часом в Міністерстві охорони здоров'я України назвали кількість утилізованих вакцин Covishield. Їх утилізували з різних причин.