МОЗ України назвав всі побічні ефекти від Covishield

Щоб попередити чутки про нібито небезпечні для життя наслідки вакцинації, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало повний список протипоказань до вакцинації від коронавірусу, а також перелік можливих реакцій на індійську вакцину Covishield, яку використовують в нашій країні. Список можливих побічних ефектів відомство в суботу, 13 березня, опублікувало на своїй сторінці в Facebook.
Так, згідно з розміщеною інформацією, протипоказанням до вакцинації є:
- Важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини.
- Гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);
- Гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).
Також в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що реакцією на вакцину може бути: почервоніння, біль, набряк в місці ін'єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль в м'язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота, стомлюваність, безсоння.
У відомстві нагадали, що перед вакцинацією повинен бути проведений медичний огляд.
Нагадаємо, 23 червня закінчується термін придатності поставленої в Україну партії вакцини Covishield в кількості 500 тисяч доз.
Тим часом в Міністерстві охорони здоров'я України назвали кількість утилізованих вакцин Covishield. Їх утилізували з різних причин.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі