МОЗ: Україна пройде пік COVID-захворюваності через два-три тижні

У МОЗ повідомили про очікуване зниження захворюваності населення коронавірусом. За останніми даними міністерства, за п'ятницю, 18 лютого, в Україні виявлено 31125 нових випадків захворювання на коронавірус.. Це майже на 4 тисячі менше, ніж на день раніше.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3208 осіб;
- летальних наслідків – 260;
- одужали – 30 487 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4 703 323 особи;
- одужало – 3 926 496 осіб;
- летальних наслідків – 104 366;
- проведено ПЛР-тестування – 19341828.
Випадків в областях за добу:
- Київ – 4 391
- Вінницька – 596
- Волинська – 949
- Дніпропетровська – 2 523
- Донецька – 1 564
- Житомирська – 1 373
- Закарпатська – 419
- Запорізька – 1 295
- Івано-Франківська – 469
- Київська – 1 257
- Кіровоградська – 418
- Луганська – 682
- Львівська – 911
- Миколаївська – 1 349
- Одеська – 2 657
- Полтавська – 1 346
- Рівненська – 734
- Сумська – 967
- Тернопільська – 560
- Харківська – 2096
- Херсонська – 987
- Хмельницька – 898
- Черкаська – 1 280
- Чернівецька – 338
- Чернігівська – 1066
У МОЗ вважають, що Україна пройде пік захворюваності на хвилю коронавірусу за два-три тижні.
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