МОЗ: Україна пройде пік COVID-захворюваності через два-три тижні

10:56 19 лютий Київ, Україна

У МОЗ повідомили про очікуване зниження захворюваності населення коронавірусом. За останніми даними міністерства, за п'ятницю, 18 лютого, в Україні виявлено 31125 нових випадків захворювання на коронавірус.. Це майже на 4 тисячі менше, ніж на день раніше.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3208 осіб;
  • летальних наслідків – 260;
  • одужали – 30 487 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 4 703 323 особи;
  • одужало – 3 926 496 осіб;
  • летальних наслідків – 104 366;
  • проведено ПЛР-тестування – 19341828.

Випадків в областях за добу:

  • Київ – 4 391
  • Вінницька – 596
  • Волинська – 949
  • Дніпропетровська – 2 523
  • Донецька – 1 564
  • Житомирська – 1 373
  • Закарпатська – 419
  • Запорізька – 1 295
  • Івано-Франківська – 469
  • Київська – 1 257
  • Кіровоградська – 418
  • Луганська – 682
  • Львівська – 911
  • Миколаївська – 1 349
  • Одеська – 2 657
  • Полтавська – 1 346
  • Рівненська – 734
  • Сумська – 967
  • Тернопільська – 560
  • Харківська – 2096
  • Херсонська – 987
  • Хмельницька – 898
  • Черкаська – 1 280
  • Чернівецька – 338
  • Чернігівська – 1066

У МОЗ вважають, що Україна пройде пік захворюваності на хвилю коронавірусу за два-три тижні.