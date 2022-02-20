МОЗ: Україна пройде пік COVID-захворюваності через два-три тижні

У МОЗ повідомили про очікуване зниження захворюваності населення коронавірусом. За останніми даними міністерства, за п'ятницю, 18 лютого, в Україні виявлено 31125 нових випадків захворювання на коронавірус.. Це майже на 4 тисячі менше, ніж на день раніше.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3208 осіб;

летальних наслідків – 260;

одужали – 30 487 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 703 323 особи;

одужало – 3 926 496 осіб;

летальних наслідків – 104 366;

проведено ПЛР-тестування – 19341828.

Випадків в областях за добу:

Київ – 4 391

Вінницька – 596

Волинська – 949

Дніпропетровська – 2 523

Донецька – 1 564

Житомирська – 1 373

Закарпатська – 419

Запорізька – 1 295

Івано-Франківська – 469

Київська – 1 257

Кіровоградська – 418

Луганська – 682

Львівська – 911

Миколаївська – 1 349

Одеська – 2 657

Полтавська – 1 346

Рівненська – 734

Сумська – 967

Тернопільська – 560

Харківська – 2096

Херсонська – 987

Хмельницька – 898

Черкаська – 1 280

Чернівецька – 338

Чернігівська – 1066

У МОЗ вважають, що Україна пройде пік захворюваності на хвилю коронавірусу за два-три тижні.