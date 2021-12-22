Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну правил адаптивного карантину

З 12 серпня в країні будуть діяти змінені правила адаптивного карантину. Прес-служба міністерства повідомила про новий графік прийняття рішень щодо пом'якшення карантинних правил.

Тепер рішення про пом'якшення прийматимуть кожні 14 днів.

"У середу, 12 серпня, Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я і вніс зміни до постанови, що регулює правила адаптивного карантину в країні. 13 серпня відбудеться засідання Центральної комісії ТЕБ та НС, на якому регіони України будуть розподілені на нові зони за рівнем поширення коронавируса ", - зазначив міністр Степанов.

Згідно зі змінами, регіони будуть ділити на зони (червону, помаранчеву і т. д.) за наступними показниками:

Кількість тестувань - не менше 24 на 100 тис. Населення.

Захворюваність за 14 днів на 100 тис. Населення - не більше 40.

Заповнена ліжок - не більше 50%. Якщо заповненість вище - область переходить до помаранчевої зони, якщо 75% і вище - в червону.

Рішення про перехід в іншу зону (з червоної зони в помаранчеву / жовту / зелену) переглядатимуть раз в 14 днів. Такий термін не випадковий - саме стільки триває інкубаційний період.

Раніше повідомлялося про додаткові 60 ліжках, які розвернуть до вихідних в Харкові для постковідних пацієнтів.