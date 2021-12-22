Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну правил адаптивного карантину

З 12 серпня в країні будуть діяти змінені правила адаптивного карантину. Прес-служба міністерства повідомила про новий графік прийняття рішень щодо пом'якшення карантинних правил.
Тепер рішення про пом'якшення прийматимуть кожні 14 днів.
Згідно зі змінами, регіони будуть ділити на зони (червону, помаранчеву і т. д.) за наступними показниками:
Кількість тестувань - не менше 24 на 100 тис. Населення.
Захворюваність за 14 днів на 100 тис. Населення - не більше 40.
Заповнена ліжок - не більше 50%. Якщо заповненість вище - область переходить до помаранчевої зони, якщо 75% і вище - в червону.
Рішення про перехід в іншу зону (з червоної зони в помаранчеву / жовту / зелену) переглядатимуть раз в 14 днів. Такий термін не випадковий - саме стільки триває інкубаційний період.
Раніше повідомлялося про додаткові 60 ліжках, які розвернуть до вихідних в Харкові для постковідних пацієнтів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі