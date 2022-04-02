Міністерство охорони здоров'я повідомило про завантаженість ліжок для коронавірусних хворих

13:03 08 листопада Київ, Україна

При такому стрімкому зростанні захворюваності на коронавірус, що супроводжується важкими формами перебігу хвороби, виникла гостра нестача лікарняних ліжок для інфікованих пацієнтів. За даними Міністерства охорони здоров'я на сьогодні, 8 листопада, в чотирьох областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. При цьому всього в країні зайняті вже 60,5% таких місць.

Так, найбільш завантаженими є лікарні в Полтавській (91,5%), Рівненській (78,9%), Одеській (70,6%) та Сумській (70,5%) областях. У Києві зайняті 55,7% ліжок.

При цьому в Херсонській, Тернопільській, Миколаївській і Кіровоградській областях заповненість лікарняних ліжок становить менше 50%. У Херсонській області зайнято лише 25,3% ліжок.

Всього в Україні введено вже 45 038 лікарняних ліжок.

Також в країні у всіх регіонах перевищено показник захворюваності на COVID-19. В середньому в Україні цей показник становить 306,8 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 623,6. У Києві показник становить 341,2.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 9 397 випадків COVID-19. Померли 138 осіб.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я розгортає COVID-госпіталь в Палаці спорту в Києві. Уже визначено, яка кількість обладнання потрібна для такого госпіталю.