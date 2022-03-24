Міністерство охорони здоров'я повідомило про 756 нових випадків зараження коронавірусом

За минулу п'ятницю в Україні від коронавірусу померли 35 осіб, змогли впоратися з вірусом - 1 835, а інфікувалися - 756.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовані - 526 осіб;
◾ летальних випадків - 35;
◾ одужали - 1835 осіб;
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли - 2 233 546 осіб;
◾ одужали - 2 161 972 особи;
◾ летальних випадків - 52 269;
◾ проведено ПЛР-тестів - 10780868.
За минулу добу протестовані:
◾ методом ПЛР - 21715 осіб,
◾ методом ІФА - 8880 осіб,
◾ експрес-тестами - 15340 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
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