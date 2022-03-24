Міністерство охорони здоров'я повідомило про 756 нових випадків зараження коронавірусом

09:24 26 червня Київ, Україна

За минулу п'ятницю в Україні від коронавірусу померли 35 осіб, змогли впоратися з вірусом - 1 835, а інфікувалися - 756.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовані - 526 осіб;

◾ летальних випадків - 35;

◾ одужали - 1835 осіб;

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 233 546 осіб;

◾ одужали - 2 161 972 особи;

◾ летальних випадків - 52 269;

◾ проведено ПЛР-тестів - 10780868.

За минулу добу протестовані:

◾ методом ПЛР - 21715 осіб,

◾ методом ІФА - 8880 осіб,

◾ експрес-тестами - 15340 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
 
Фото: Коронавирус в Украине 26 июня 01