Міністерство охорони здоров'я повідомило про 756 нових випадків зараження коронавірусом

09:24 26 червня Київ, Україна

За минулу п'ятницю в Україні від коронавірусу померли 35 осіб, змогли впоратися з вірусом - 1 835, а інфікувалися - 756.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Також за минулу добу:



◾ госпіталізовані - 526 осіб;



◾ летальних випадків - 35;



◾ одужали - 1835 осіб;



За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:



◾ захворіли - 2 233 546 осіб;



◾ одужали - 2 161 972 особи;



◾ летальних випадків - 52 269;



◾ проведено ПЛР-тестів - 10780868.



За минулу добу протестовані:



◾ методом ПЛР - 21715 осіб,



◾ методом ІФА - 8880 осіб,



◾ експрес-тестами - 15340 осіб.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.