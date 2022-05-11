МОЗ повідомив про 619 випадків зараження COVID-19 серед українців

09:14 08 серпня Київ, Україна

За минулу суботу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 10 осіб, змогли побороти вірус 235. Всього за добу суботи захворіли 619 осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я вранці в неділю, 8 серпня.



"Серед нових хворих: дітей - 45, медпрацівників - 11. Також за минулу добу: госпіталізовано - 561 особа, летальних випадків - 10, одужали - 235 осіб", - йдеться в повідомленні.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Херсонській (101), Дніпропетровській областях (72), місті Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.



Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 259 151 особа, одужали 2 190 921 особа, летальних випадків - 53 095.



Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:



Київ - 53

Вінницька - 17

Волинська - 8

Дніпропетровська - 72

Донецьк - 23

Житомирська - 18

Закарпатська - 0

Запорізька - 24

Івано-Франківська - 21

Київська - 26

Кіровоградська - 1

Луганська - 7

Львівська - 11

Миколаївська - 15

Одеська - 50

Полтавська - 12

Рівненська - 4

Сумська - 7

Тернопільська - 38

Харківська - 38

Херсонська - 101

Хмельницька - 27

Черкаська - 6

Чернівецька - 27

Чернігівська - 13