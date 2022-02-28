Міністерство охорони здоров'я повідомило про 2 137 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії померли більше ніж 50 тис. українців, за минулу добу померли 163 людини.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
В Україні за минулу добу зафіксовано 2 137 нових випадків коронавірусу, в лікарні потрапили 579 осіб, недугу побороли 12 085 осіб.
Від вірусу за добу померли 163 українці. З початку пандемії вірус забрав життя 50 699 осіб.
За добу протестовано методом ПЛР - 26 468 людей, методом ІФА - 11 271 особа, експрес-тестами - 14 225 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 204 631 особа; одужали 2 053 167 осіб; проведено ПЛР-тестів 10 207 245.
Кількість випадків за добу:
Від вірусу за добу померли 163 українці. З початку пандемії вірус забрав життя 50 699 осіб.
За добу протестовано методом ПЛР - 26 468 людей, методом ІФА - 11 271 особа, експрес-тестами - 14 225 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 204 631 особа; одужали 2 053 167 осіб; проведено ПЛР-тестів 10 207 245.
Кількість випадків за добу:
Київ - 434
Вінницька область - 29
Волинська область - 53/125
Дніпропетровська область - 137
Донецька область - 88
Житомирська область - 31
Закарпатська область - 15
Запорізька область - 176
Івано-Франківська область - 33
Київська область - 138
Кіровоградська область - 13
Луганська область - 57
Львівська область - 111
Миколаївська область - 72
Одеська область - 66
Полтавська область - 115
Рівненська область - 117
Сумська область - 35
Тернопільська область - 32
Харківська область - 84
Херсонська область - 23
Хмельницька область - 44
Черкаська область - 89
Чернівецька область - 61
Чернігівська область - 84
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