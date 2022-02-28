Міністерство охорони здоров'я повідомило про 2 137 нових випадків коронавірусу

08:47 01 червень Київ, Україна

За весь час пандемії померли більше ніж 50 тис. українців, за минулу добу померли 163 людини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

В Україні за минулу добу зафіксовано 2 137 нових випадків коронавірусу, в лікарні потрапили 579 осіб, недугу побороли 12 085 осіб.



Від вірусу за добу померли 163 українці. З початку пандемії вірус забрав життя 50 699 осіб.



За добу протестовано методом ПЛР - 26 468 людей, методом ІФА - 11 271 особа, експрес-тестами - 14 225 осіб.



За весь час пандемії в Україні захворіли 2 204 631 особа; одужали 2 053 167 осіб; проведено ПЛР-тестів 10 207 245.



Кількість випадків за добу:



Київ - 434

Вінницька область - 29

Волинська область - 53/125

Дніпропетровська область - 137

Донецька область - 88

Житомирська область - 31

Закарпатська область - 15

Запорізька область - 176

Івано-Франківська область - 33

Київська область - 138

Кіровоградська область - 13

Луганська область - 57

Львівська область - 111

Миколаївська область - 72

Одеська область - 66

Полтавська область - 115

Рівненська область - 117

Сумська область - 35

Тернопільська область - 32

Харківська область - 84

Херсонська область - 23

Хмельницька область - 44

Черкаська область - 89

Чернівецька область - 61

Чернігівська область - 84