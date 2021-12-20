Міністерство охорони здоров'я повідомило про 13 276 нових випадків коронавірусної інфекції

За минулу добу в Україні виявили 508 інфікованих дітей, загальна кількість хворих за добу - 13 276 осіб.
Про це в Facebook повідомив глава МОЗ України Максим Степанов.
За його інформацією, протягом останніх 24 годин були госпіталізовано 2 545 осіб, видужали - 10 240 осіб, здійснено тестувань за добу - 91 978 (в тому числі методом ПЛР - 41 512, методом ІФА - 21 279, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 187).
За добу від коронавірусу померли 430 українців. За весь час пандемії - 35 017 летальних випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області (1 436), в Києві (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
З початку пандемії в Україні захворіли 1 769 164 особи; одужали - 1 362 379 осіб; проведено ПЛР-тестів - 8 397 586.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 1432 випадки;
Вінницька область - 446 випадків;
Волинська область - 317 випадків;
Дніпропетровська область - 844 випадки;
Донецька область - 523 випадки;
Житомирська область - 213 випадків;
Закарпатська область - 389 випадків;
Запорізька область - 611 випадків;
Івано-Франківська область - 85 випадків;
Київська область - 889 випадків;
Кіровоградська область - 99 випадків;
Луганська область - 217 випадків;
Львівська область - 1105 випадків;
Миколаївська область - 369 випадків;
Одеська область - 1436 випадків;
Полтавська область - 730 випадків;
Рівненська область - 503 випадки;
Сумська область - 205 випадків;
Тернопільська область - 511 випадків;
Харківська область - 878 випадків;
Херсонська область - 111 випадків;
Хмельницька область - 352 випадки;
Черкаська область - 599 випадків;
Чернівецька область - 361 випадок;
Чернігівська область - 51 випадок.
За його інформацією, протягом останніх 24 годин були госпіталізовано 2 545 осіб, видужали - 10 240 осіб, здійснено тестувань за добу - 91 978 (в тому числі методом ПЛР - 41 512, методом ІФА - 21 279, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 187).
За добу від коронавірусу померли 430 українців. За весь час пандемії - 35 017 летальних випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області (1 436), в Києві (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
З початку пандемії в Україні захворіли 1 769 164 особи; одужали - 1 362 379 осіб; проведено ПЛР-тестів - 8 397 586.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 1432 випадки;
Вінницька область - 446 випадків;
Волинська область - 317 випадків;
Дніпропетровська область - 844 випадки;
Донецька область - 523 випадки;
Житомирська область - 213 випадків;
Закарпатська область - 389 випадків;
Запорізька область - 611 випадків;
Івано-Франківська область - 85 випадків;
Київська область - 889 випадків;
Кіровоградська область - 99 випадків;
Луганська область - 217 випадків;
Львівська область - 1105 випадків;
Миколаївська область - 369 випадків;
Одеська область - 1436 випадків;
Полтавська область - 730 випадків;
Рівненська область - 503 випадки;
Сумська область - 205 випадків;
Тернопільська область - 511 випадків;
Харківська область - 878 випадків;
Херсонська область - 111 випадків;
Хмельницька область - 352 випадки;
Черкаська область - 599 випадків;
Чернівецька область - 361 випадок;
Чернігівська область - 51 випадок.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі