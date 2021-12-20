МОЗ роз'яснив правила носіння маски в "червоній" зоні

13:00 24 березень Київ, Україна

Обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях, що знаходяться в населених пунктах, що входять в "червону" зону карантину, як того вимагає рішення Кабінету Міністрів, не стосується тих місць, в яких можливо дотримуватись соціальної дистанції.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.



"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, що дане обмеження впроваджене для вулиць, на яких неможливо дотримуватися дистанції. Тобто, коли ми говоримо про те, що неможливо перебувати від іншої людини на відстані мінімум 1,5 метра, тоді ми зобов'язані надіти засіб індивідуального захисту", - зазначив Бондаренко.