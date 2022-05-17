МОЗ попереджає: в 28 країнах виявили новий штам "Йота"

06:59 13 серпня Київ, Україна

Розслаблятися щодо небезпечного коронавірусу ще не час. З листопада 2020 року штам Йота був виявлений у пацієнтів в 28 країнах світу. Як заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, в Україні ще не зафіксований штам коронавірусу "Йота", який вперше виник в США.

За його словами, в Україні не існує тест-систем для цього штаму і для його виявлення МОЗ відправляє зразки, відібрані у пацієнтів з підозрою на даний штам, в референс-лабораторії в ЄС.

"Згідно з результатами тестування, "Йоту" ще не зафіксували на території України", - зазначив Кузін.

Він також додав, що Україна використовує тест-системи, які країні надала ВООЗ. Вони здатні визначати шість основних типових мутацій коронавірусу - це штами Альфа, Ета, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

Також головний санлікар зазначив, що штам "Йота» - не новий штам і низка країн вже заявили про його циркуляцію на своїй території.

У Вінницькій області зафіксовано перші три смерті від штаму коронавірусу "Дельта".