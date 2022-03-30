МОЗ планує почати вакцинацію дітей від коронавірусу
15:27 02 липня Київ, Україна
В Україні планують почати кампанію COVID-вакцинації дітей, що входять до групи ризику, зокрема, дітей з важкими супутніми захворюваннями.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей лише тих, які мають супутні захворювання або високі ризики, пов'язані з COVID... Швидше за все, що влітку. І це буде стосуватися не 100% дітей, а тільки до тих, у кого є важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від COVID", - розповів він.
Також Кузін не виключив, що в Україні вакцинація від COVID буде складатися з трьох доз.
"Є дві стратегії повторної вакцинації. Перша - коли вводиться третя доза через 6 місяців після основної, це так звана бустерна. І друга тактика - коли ревакцинація, повторна вакцинація робиться через рік. Фінального рішення, який сценарій вибрати для повторної вакцинації, ще не прийнято. Ми зараз вивчаємо дослідження і приймемо рішення, чи буде це бустерна доза або ревакцинація", - зазначив він.
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