МОЗ планує почати вакцинацію дітей від коронавірусу

15:27 02 липня Київ, Україна

В Україні планують почати кампанію COVID-вакцинації дітей, що входять до групи ризику, зокрема, дітей з важкими супутніми захворюваннями.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей лише тих, які мають супутні захворювання або високі ризики, пов'язані з COVID... Швидше за все, що влітку. І це буде стосуватися не 100% дітей, а тільки до тих, у кого є важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від COVID", - розповів він.

Також Кузін не виключив, що в Україні вакцинація від COVID буде складатися з трьох доз.