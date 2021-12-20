МОЗ позначив "червоним" ще дві області

14:51 25 березень Київ, Україна

МОЗ України вніс Миколаївську і Черкаську області в "червону зону" епіднебезпеки, через значний приріст хворих на COVID-19

Тепер в червоній зоні карантину знаходяться 11 регіонів, включаючи Київ. Ще 13 областей України - в помаранчевій зоні.

Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 25 березня.

На цей момент "червоними" позначені регіони:

Київ;

Київська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Черкаська область;

Чернівецька область.

При цьому ще 13 областей України мають помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. У жовтій зоні залишилася тільки Херсонська область, а зелених зон в Україні не залишилося зовсім.