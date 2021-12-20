МОЗ позначив "червоним" ще дві області

МОЗ України вніс Миколаївську і Черкаську області в "червону зону" епіднебезпеки, через значний приріст хворих на COVID-19.
Тепер в червоній зоні карантину знаходяться 11 регіонів, включаючи Київ. Ще 13 областей України - в помаранчевій зоні.
Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 25 березня.
На цей момент "червоними" позначені регіони:
- Київ;
- Київська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область.
При цьому ще 13 областей України мають помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. У жовтій зоні залишилася тільки Херсонська область, а зелених зон в Україні не залишилося зовсім.
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