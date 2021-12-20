МОЗ позначив "червоним" ще дві області

14:51 25 березень Київ, Україна

МОЗ України вніс Миколаївську і Черкаську області в "червону зону" епіднебезпеки, через значний приріст хворих на COVID-19.
 
Тепер в червоній зоні карантину знаходяться 11 регіонів, включаючи Київ. Ще 13 областей України - в помаранчевій зоні.
 
Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 25 березня.
 
На цей момент "червоними" позначені регіони:
  • Київ;
  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область.
При цьому ще 13 областей України мають помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. У жовтій зоні залишилася тільки Херсонська область, а зелених зон в Україні не залишилося зовсім.