МОЗ оновив епідзонування на 10 червня

10:31 10 червень Київ, Україна

Всі українські регіони відповідають зеленому рівню епідеміологічної небезпеки.



Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



За даними Міністерства охорони здоров'я, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу і показник зайнятості ліжок з киснем. Також у всіх регіонах відповідають встановленій нормі показник динаміки рівня госпіталізації та охоплення тестуванням.



В Україні рівень захворюваності становить 69 на 100 тис. населення при певному показнику в 75 на 100 тис. населення. У Києві цей показник - 161, у Запорізькій області - 91, Київській - 102, Миколаївській - 109, Рівненській - 110, Черкаській - 77.



При цьому, всі регіони віднесені до "зеленої" зоні.