МОЗ оприлюднив нові дані епідзонування

14:21 04 серпня Київ, Україна

На ранок 3 серпня в Києві перевищено допустимий поріг захворюваності, і ще в п'яти областях перевищено поріг госпіталізацій.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



У Києві перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в столиці цей показник становить 80 осіб на 100 тис. жителів.



У Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник в Донецькій області становить 58,5% (норма не більше 50%), Закарпатській - 93,5%, Рівненській - 150%, Тернопільській - 172,7%, Хмельницькій - 50,8%.



На Донеччині також зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - 4,5% (норма для "зеленої" зони менше 4%). Крім того, цей показник також перевищений на Луганщині - 4,7%.



Відзначимо, що всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину. Однак, щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.