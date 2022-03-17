МОЗ про терміни перебування на лікарняному після COVID-19

Люди, які перенесли коронавірус, можуть знаходиться на лікарняному до одного місяця.
Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська на брифінгу.
«Згідно з нашим нормативним документом, ви можете до місяця перебувати на лікарняному після перенесення коронавірусної інфекції», - зазначила вона.
Голубовська додала, що на цей момент в світі вивчається так званий постковідний синдром у тих, хто поборов захворювання.
Станом на 22 жовтня в Україні на коронавірус захворіло 322 879 осіб, з них 124 898 одужали, летальних випадків - 6043. Останні два дні фіксують антирекорди за кількістю нових випадків зараження. За минулу добу вперше виявили понад 7000 інфікованих.
Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська на брифінгу.
«Згідно з нашим нормативним документом, ви можете до місяця перебувати на лікарняному після перенесення коронавірусної інфекції», - зазначила вона.
Голубовська додала, що на цей момент в світі вивчається так званий постковідний синдром у тих, хто поборов захворювання.
Станом на 22 жовтня в Україні на коронавірус захворіло 322 879 осіб, з них 124 898 одужали, летальних випадків - 6043. Останні два дні фіксують антирекорди за кількістю нових випадків зараження. За минулу добу вперше виявили понад 7000 інфікованих.
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