МОЗ про початок навчального року - чи потрібні маски?

16:47 30 липень Київ, Україна

МОЗ та головний санітарний лікар Віктор Ляшко врегулювали навчальний процес нового навчального року 2020. Опублікований документ в якому описані основні правила в школах, відповідно до карантинними заходами.

Скрін документа, датованого 30 липня, виклала в мережу глава Київського міського департаменту освіти Олена Фіданян.

Так, відповідно до нього, пересуватися по території школи і заходити в школу можна тільки в масці, на заняттях маски дозволено не використовувати. Керівникам навчальних закладів рекомендовано розробити маршрути і графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчення дітей.

Контроль самопочуття школярів покладено на вчителів, які повинні опитувати учнів перед заняттями і «обстежити на ознаки респіраторних захворювань». При виявленні таких ознак учня (ученицю) рекомендовано ізолювати в окремому приміщенні і проінформувати батьків.

Переміщення дітей по закладу мінімізується в т. ч. шляхом проведення всіх занять в одному кабінеті, а також складання розкладу занять так, щоб уроки в різних класах починалися і закінчувалися в різний час.

У туалетах повинні бути антисептик, рідке мило і паперові рушники (електоросушілкі для рук). Після кожного заняття класи слід провітрювати як мінімум протягом 10 хвилин.