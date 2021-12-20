МОЗ назвало симптоми постковідного відновлення, з якими варто йти до лікаря

08:24 29 листопад Київ, Україна

МОЗ радить не затягувати і негайно звернутися до сімейного терапевта, якщо ви у себе спостерігаєте наступні симптоми:

- надмірну, незрозумілу втому;
- неможливість зосередитися на поставленому завданні, плутанину у думках;
- порушення режиму сну та неспання;
- загальну тривожність та депресивні настрої;
- змінений тривалий час нюх, а також зорові, слухові та тактильні галюцинації.