МОЗ назвало симптоми постковідного відновлення, з якими варто йти до лікаря

08:24 29 листопад Київ, Україна

МОЗ радить не затягувати і негайно звернутися до сімейного терапевта, якщо ви у себе спостерігаєте наступні симптоми:



- надмірну, незрозумілу втому;

- неможливість зосередитися на поставленому завданні, плутанину у думках;

- порушення режиму сну та неспання;

- загальну тривожність та депресивні настрої;

- змінений тривалий час нюх, а також зорові, слухові та тактильні галюцинації.