МОЗ має намір утилізувати пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу

13:16 05 січень Київ, Україна

У першому кварталі 2022 року Міністерство охорони здоров'я України утилізує 561 729 доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої минув.

Про це повідомили у МОЗ.



В цей час прострочені вакцини знаходяться на регіональних складах на карантині. Відомо, що Міністерство охорони здоров'я у липні 2021 року провело службове розслідування щодо партії вакцини Коммірнаті (Comirnaty/Pfizer), яка у зв'язку з порушенням «холодового ланцюга» під час транспортування вакцини була визнана непридатною для користування. Станом на кінець грудня вона переміщена на карантин до державного підприємства "Укрмедпостач" та не утилізована, оскільки проводять слідчі дії.



У МОЗ додали: за стандартами ВООЗ та ЮНІСЕФ прогнозований індикативний показник втрат для рідких вакцин становить до 25%.