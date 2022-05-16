МОЗ має намір проводити не менше 1 млн швидких тестувань на місяць

15:07 19 грудня Киев, Украина

Останнім часом українці стали набагато рідше самостійно звертатися до лікарів за тестом на коронавірус. Щоб відстежити дійсну кількість інфікованих, МОЗ ухвалив рішення про введення в Україні скринінгового обстеження населення з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2. Як заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, вже отримали 260 тисяч швидких тестів.

Наступної середи, за його словами, в Україну доставлять ще 1,5 млн тестів. МОЗ планує проведення тестування таким методом не менше 1 млн тестувань на місяць.

"Уже отримано понад 260 тисяч швидких тестів, які введені в Україні і були відправлені по регіонах країни", - заявив він.

Тепер, за його словами, тестами на антиген до коронавірусу для діагностування COVID-19 у пацієнтів забезпечать сімейних лікарів.

"Ми змінили алгоритм, надали фінансування на сімейних лікарів. Зараз ми хочемо, щоб у всіх сімейних лікарів були присутні тести на антиген, щоб вони могли зробити відповідне дослідження", - сказав Степанов.

За його словами, відповідна робота повинна бути налагоджена до 23 грудня.

Раніше сьогодні Степанов заявив, що в Україні змінили алгоритм тестування на COVID. Тепер робити тест будуть і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, повідомив глава МОЗ.