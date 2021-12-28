МОЗ: на коронавірус в Україні за минулу добу захворіло 2 248 осіб

08:24 28 грудень Київ, Україна

За минулу добу в Україні збільшився приріст інфікованих коронавірусом майже на 500 осіб. Медики зафіксували 2248 нових випадків COVID-19. Серед інфікованих 137 дітей та 19 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також відомо, що за минулу добу, 27 грудня, було госпіталізовано 944 особи, померло – 134, одужало 4 789 осіб.

Максимальну кількість випадків інфікування вірусом виявлено у Києві, Київській області, а також у Харківській, Одеській та Черкаській областях.
 
Фото: Коронавирус в Украине 28 декабря