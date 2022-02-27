МОЗ: кількість інфікованих ковід падає, менше хворіють діти

В Україні на тлі загального зниження інфікування, знизилася і дитяча захворюваність на коронавірус. За минулу неділю медики діагностували ковід у 58 дітей. Всього в країні 1 703 нових випадки захворювань на коронавірус.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу від COVID-19 померли 64 людини. З початку пандемії вірус забрав життя 50 536 українців.
За минулі 24 години було госпіталізовано 810 осіб; видужали 4 934 особи. Також за добу протестовано: методом ПЛР - 8 822 особи, методом ІФА - 1 176 осіб, експрес-тестами - 6 226 осіб.
За весь час пандемії в країні вірусом заразилися 2 202 494 українці; одужали 2 041 082 людини; проведено ПЛР-тестів - 10 180 777.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68) областях та в Києві (63).
Кількість захворювань в регіонах на добу:
За добу від COVID-19 померли 64 людини. З початку пандемії вірус забрав життя 50 536 українців.
За минулі 24 години було госпіталізовано 810 осіб; видужали 4 934 особи. Також за добу протестовано: методом ПЛР - 8 822 особи, методом ІФА - 1 176 осіб, експрес-тестами - 6 226 осіб.
За весь час пандемії в країні вірусом заразилися 2 202 494 українці; одужали 2 041 082 людини; проведено ПЛР-тестів - 10 180 777.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68) областях та в Києві (63).
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 63 випадки;
Вінницька область - 23 випадки;
Волинська область - 40 випадків;
Дніпропетровська область - 134 випадки;
Донецька область - 42 випадки;
Житомирська область - 42 випадки;
Закарпатська область - 4 випадки;
Запорізька область - 69 випадків;
Івано-Франківська область - 23 випадки;
Київська область - 58 випадків;
Кіровоградська область - 3 випадки;
Луганська область - 13 випадків;
Львівська область - 46 випадків;
Миколаївська область - 107 випадків;
Одеська область - 17 випадків;
Полтавська область - 16 випадків;
Рівненська область - 51 випадок;
Сумська область - 43 випадки;
Тернопільська область - 32 випадки;
Харківська область - 68 випадків;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 6 випадків;
Черкаська область - 59 випадків;
Чернівецька область - 24 випадки;
Чернігівська область - 11 випадків.
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