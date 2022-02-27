МОЗ: кількість інфікованих ковід падає, менше хворіють діти

08:11 31 травень Київ, Україна

В Україні на тлі загального зниження інфікування, знизилася і дитяча захворюваність на коронавірус. За минулу неділю медики діагностували ковід у 58 дітей. Всього в країні 1 703 нових випадки захворювань на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



За добу від COVID-19 померли 64 людини. З початку пандемії вірус забрав життя 50 536 українців.



За минулі 24 години було госпіталізовано 810 осіб; видужали 4 934 особи. Також за добу протестовано: методом ПЛР - 8 822 особи, методом ІФА - 1 176 осіб, експрес-тестами - 6 226 осіб.



За весь час пандемії в країні вірусом заразилися 2 202 494 українці; одужали 2 041 082 людини; проведено ПЛР-тестів - 10 180 777.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68) областях та в Києві (63).



Кількість захворювань в регіонах на добу: