МОЗ змінило правила вакцинації від COVID-19

МОЗ дозволило другу бустерну дозу вакцини від COVID-19 для всіх повнолітніх. Другу дозу бустеру слід вводити з інтервалом не менше 4 місяців після першої бустерної дози.
За словами санлікаря Ігоря Кузіна, ситуація з коронавірусною хворобою зараз контрольована, але потрібно бути готовими до зростання захворюваності.. Тому другий бустер дозволили для всіх, але особливо радять зробити щеплення людям з хронічними хворобами і старше 60 років.
За словами санлікаря Ігоря Кузіна, ситуація з коронавірусною хворобою зараз контрольована, але потрібно бути готовими до зростання захворюваності.. Тому другий бустер дозволили для всіх, але особливо радять зробити щеплення людям з хронічними хворобами і старше 60 років.
Крім того, для дітей від 5 до 11 років дозволили щеплення вакциною COMIRNATY (PFIZER) (раніше щеплення дозволяли лише дітям від 12 років). На вакцинацію потрібно згоду батьків чи опікуна.
У МОЗ зазначають, що Україна зараз очікує на відповідну вакцину, тому що щеплення дітей віком від 5 років передбачає інше дозування, ніж для дітей віком від 12 років. Обіцяють, що найближчим часом ця вакцина буде доступною в Україні.
Також було затверджено нові схеми вакцинації. Тепер інактивовану вакцину CORONOVAC можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Раніше щеплення рекомендували робити мРНК-вакцинами.
Тобто якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna або будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.
Також зменшили терміни між базовим курсом вакцинації (два щеплення) та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити за 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін становив щонайменше 6 місяців.
Повнолітні зараз можуть отримати базовий курс щеплень вакцинами CoronaVac або Pfizer (дві дози) або Janssen (одна доза). В Україні є майже 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac, близько 400 тисяч доз вакцини Pfizer і 30 тисяч вакцини Janssen. Список пунктів вакцинації можна знайти за посиланням.
У МОЗ зазначають, що Україна зараз очікує на відповідну вакцину, тому що щеплення дітей віком від 5 років передбачає інше дозування, ніж для дітей віком від 12 років. Обіцяють, що найближчим часом ця вакцина буде доступною в Україні.
Також було затверджено нові схеми вакцинації. Тепер інактивовану вакцину CORONOVAC можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Раніше щеплення рекомендували робити мРНК-вакцинами.
Тобто якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna або будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.
Також зменшили терміни між базовим курсом вакцинації (два щеплення) та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити за 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін становив щонайменше 6 місяців.
Повнолітні зараз можуть отримати базовий курс щеплень вакцинами CoronaVac або Pfizer (дві дози) або Janssen (одна доза). В Україні є майже 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac, близько 400 тисяч доз вакцини Pfizer і 30 тисяч вакцини Janssen. Список пунктів вакцинації можна знайти за посиланням.
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