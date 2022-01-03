МОЗ хоче спростити процедуру закупівлі ІФА-тестів і вакцини від грипу

20:26 26 серпень Київ, Україна

На розгляд Кабміну буде винесено проект постанови, який спростить процедуру закупівель ряду лікарських засобів, ІФА-тестів і вакцини від грипу.

Про це на брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передає УНН.

"На цьому тижні на розгляд Кабміну буде внесено проект постанови щодо включення до переліку товарів і послуг, що закуповуються за спрощеною процедурою, додаткових лікарських засобів, вакцин від грипу та ІФА-тестів", - сказала заступник голови Міністерства охорони здоров'я.

Садовяк додала, що до цього переліку необхідно включити послуги підведення кисню до ліжок в медичних установах для пацієнтів у яких діагностували COVID-19.

"Також основною вимогою є доведення кисневих точок до 80% ліжок в медустановах. Це дуже важлива вимога, адже за статистикою 80% пацієнтів з коронавирусной хворобою потребують кисневої підтримки. Щоб допомогти медичним закладам організувати підведення до ліжок і збільшити потужності кисневих станцій нам необхідно внести до постанови Кабміну зміни, щоб медустанови могли закуповувати такий вид послуг за спрощеною процедурою ", - додала заступник міністра.

Садовяк також зазначила, що МОЗ рекомендує медичним установам створити запас ліків і засобів індивідуального захисту на три місяці.



Нагадаємо, згідно з даними отриманими з різних регіонів України, рівень ІФА-тестування населення в нашій країні знаходиться на дуже низькому рівні.