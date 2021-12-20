МОЗ говорить про зниження приросту COVID-19. З'явився новий тип Дельта Плюс

Захворюваність на коронавірусну інфекцію в Україні подібна до гойдалок, які спрямовуються то вгору, то вниз. Очевидно, що зараз «ковідна гойдалка» пішла вниз. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, зниження показника добової захворюваності спостерігається вже три дні. За вчорашню добу на коронавірус у країні захворіло 18 250 осіб.
Серед хворих за 19 листопада 1463 дітей та 380 медиків. Відправлено на лікарняні ліжка 3 594 особи, одужало 21 979 осіб, а не змогли подолати хворобу – 664.
Найбільшу кількість хворих за добу виявили у Дніпропетровській області (1870), Києві (1484) та Запорізькій області (1027).
В Україні за весь період пандемії захворіло – 3322308 осіб; одужало – 2 748 500 осіб; летальних наслідків - 80 895.
Кількість нових випадків COVID-19 у регіонах:
- Київ – 1484
- Вінницька – 776
- Волинська – 652
- Дніпропетровська – 1870
- Донецька – 1010
- Житомирська – 547
- Закарпатська – 519
- Запорізька – 1027
- Івано-Франківська – 570
- Київська – 965
- Кіровоградська – 234
- Луганська – 255
- Львівська – 1017
- Миколаївська – 907
- Одеська – 840
- Полтавська – 931
- Рівненська – 661
- Сумська – 461
- Тернопільська – 336
- Харківська – 657
- Херсонська – 222
- Хмельницька – 735
- Черкаська – 704
- Чернівецька – 203
- Чернігівська – 667
У МОЗ вважають, що хвиля захворювання пішла на спад, про що свідчать низка позитивних показників. Але загроза нового спалаху залишається.
Тим часом у країні виявлено новий підтип штаму коронавірусу Дельта - AY.4.2 – Дельта Плюс. Цей вірус виявлено вже в Одеській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Херсонській областях.
Особливість даного підвиду вірусу в тому, що він ще заразніший і поширюється на 10-15% швидше, ніж інші підтипи штаму.
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