МОЗ готується розгорнути польові госпіталі

У Києві на території Палацу спорту та Виставкового центру можуть розгорнути польовий госпіталь для приймання хворих на коронавірус.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, зараз триває оцінка витрат для цього проєкту.
За словами Ляшка, зараз триває оцінка витрат для цього проєкту.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що госпіталь також можуть розгорнути в Виставковому центрі столиці.
За словами Степанова, Україні загрожує колапс в лікарнях через зростання кількості заражених коронавірусом, медустанови не зможуть приймати пацієнтів.
За словами Степанова, Україні загрожує колапс в лікарнях через зростання кількості заражених коронавірусом, медустанови не зможуть приймати пацієнтів.
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