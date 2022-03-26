МОЗ готується розгорнути польові госпіталі

07:23 03 листопада Київ, Україна

У Києві на території Палацу спорту та Виставкового центру можуть розгорнути польовий госпіталь для приймання хворих на коронавірус.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.



За словами Ляшка, зараз триває оцінка витрат для цього проєкту.

"Це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", - сказав головний санлікар.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що госпіталь також можуть розгорнути в Виставковому центрі столиці.



За словами Степанова, Україні загрожує колапс в лікарнях через зростання кількості заражених коронавірусом, медустанови не зможуть приймати пацієнтів.