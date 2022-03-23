МОЗ допустив вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech для вакцинації вагітних жінок

13:32 24 червня Київ, Україна

На сьогодні єдиною вакциною, яку медики допускають до використання для вагітних жінок, є вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це Міністерство охорони здоров'я повідомило в своєму Telegram-каналі 24 червня.



Відзначається, що вагітні жінки можуть важче переносити COVID-19.

"Якщо у вагітної високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад, жінка працює в ковідній лікарні, або має супутні захворювання, вона може обговорити з лікарем можливість вакцинації. Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано прищеплювати мРНК-вакциною. В Україні поки використовується тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech", - вказали в НСЗУ.

У разі, якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (в Україні це AstraZeneca, Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар повинен розповісти їй про співвідношення ризиків і користі від другого етапу вакцинації.



На основі цієї інформації жінка повинна буде вирішити, чи потрібна їй друга доза вакцини під час вагітності або вже після пологів.



Жінки, які годують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.



Підкреслюється, що інструкція CoronaVac від Sinovac Biotech забороняє використовувати її у вагітних.