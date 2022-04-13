МОЗ: 1 млн 400 тис осіб в Україні отримали обидві дози вакцини від коронавірусу

З моменту запуску програми вакцинації українського населення і на сьогодні медики зробили більше ніж 4 млн щеплень від коронавірусу.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Так, за минулу добу вакциновано 111 150 осіб. Одну дозу отримали 65 226 осіб, повністю імунізовані - 45 924 особи.
Протягом доби працювали: 741 мобільна бригада, 1615 пунктів щеплення, 56 центрів вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 604 862 особи, з них отримали 1 дозу - 2 604 860 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 406 180 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4011040 щеплень.
Так, за минулу добу вакциновано 111 150 осіб. Одну дозу отримали 65 226 осіб, повністю імунізовані - 45 924 особи.
Протягом доби працювали: 741 мобільна бригада, 1615 пунктів щеплення, 56 центрів вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 604 862 особи, з них отримали 1 дозу - 2 604 860 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 406 180 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4011040 щеплень.
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