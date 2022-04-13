МОЗ: 1 млн 400 тис осіб в Україні отримали обидві дози вакцини від коронавірусу

09:26 17 липня Київ, Україна

З моменту запуску програми вакцинації українського населення і на сьогодні медики зробили більше ніж 4 млн щеплень від коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



Так, за минулу добу вакциновано 111 150 осіб. Одну дозу отримали 65 226 осіб, повністю імунізовані - 45 924 особи.



Протягом доби працювали: 741 мобільна бригада, 1615 пунктів щеплення, 56 центрів вакцинації.



З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 604 862 особи, з них отримали 1 дозу - 2 604 860 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 406 180 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4011040 щеплень.