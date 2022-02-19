Міністр фінансів України розповів, скільки витрачено на боротьбу із пандемією

11:31 18 лютий Київ, Україна

Загальні витрати України на боротьбу з пандемією Covid-19 від початку становили 130 млрд грн. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, виступаючи у Верховній Раді України в рамках години питань до уряду.



За словами міністра, це дозволило суттєво збільшити обсяг підтримки медичної галузі, фінансування якої, зокрема, у 2022 році заплановано на рівні 233 млрд грн.



Значна кількість коштів, за словами міністра, також пішла на підтримку громадян та бізнесу.



«Завдяки реалізації програм «Доступні кредити», «Доступна іпотека», «Підтримка» суб'єкти господарювання України змогли адаптуватися до карантинних обмежень, спричинених пандемією», – вважає міністр.



Також Сергій Марченко повідомив, що попри безпрецедентні виклики, спричинені пандемією, минулий рік став для України роком макроекономічної стабільності та середньострокового бюджетного планування.